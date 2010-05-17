На Банковій зібралися «задрані Медведєвим» дівчата (фото)

Активістки жіночого руху FEMEN провели на вулиці Банковій у Києві акцію «Задрана Медвєдєвим» проти проросійської політики президента України Віктора Януковича та візиту в Україну президента Російської Федерації Дмітрія Мєдвєдєва. Дівчата на знак протесту розмалювали себе “слідами від пазурів”.

«Протест викликаний побоюваннями, що другий візит Дмитра Медведєва в Україну призведе до більшої політичної і економічної «русифікації» країни. Тоталітарно-патріархальні синдроми Віктора Януковича і його команди, які проявилися одразу ж після президентських виборів, а також недавні скандальні «харківські домовленості» ставлять під загрозу подальшу долю ще невинної української демократії. На «азіатський манер» їй підшукують багатого нареченого і готують роль прикраси будинку, а не його голови». – йдеться у заяві організації.

У жіночому русі FEMEN переконані, що пріоритетом політики Януковича є «не права і свободи громадян України, а інтереси одіозного «старшого брата». Активістки наполягають, що зближення України та Росії також несе загрозу інтересам українок, які тільки починають відчувати себе вільними європейськими жінками.

«Хід розвитку україно-російських відносин свідчить про те, що Янукович стурбований далеко не свободами українських жінок - він захоплений загарбницькими амбіціями кремлівських чоловіків», - зазначають активістки.

Лідер жіночого руху FEMEN Ганна Гуцол підкреслила, що «експансія Росії загрожує для України не тільки втратою громадянських прав і свобод, а й поверненням радянського домострою».

«Для українських жінок свобода має аромат французьких парфумів, а не кирзи. Ми не дамо нашу країну і українок на розтерзання російському ведмедеві!» - заявила вона.