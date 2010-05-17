В ЄЦ розтлумачують Януковичу і Медведєву, що третій буде не зайвий

Голова партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що до переговорів України та Росії у сфері енергетики, будівництва автомагістралей та використання газотранспортної системи доцільно залучити третю сторону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами І.КРІЛЯ, участь ЄС у цих проектах дасть більше економічної вигоди та додаткові гарантії для нашої держави.

Політик наголосив, що такий стратегічний проект, як транспортування газу до Європи, легше реалізувати за умови участі в ньому трьох сторін: продавця, посередника і покупця. «І з економічної, і з політичної точки зору Україні буде вигідніше, якщо розвиток ГТС відбуватиметься в інтересах не лише Росії, але і ЄС. Зацікавленість з боку європейських країн є. Тому українській владі потрібно лише запросити їх до переговорного процесу. Участь третьої сторони-покупця значно підвищить капіталізацію української труби та зробить узгодження умов постачання енергоносії менш болючим для нашої країни», - підкреслив народний депутат.

І.КРІЛЬ вважає, що такий підхід потрібно зберігати і при обговоренні планів будівництва доріг. За його словами, вкладати величезні кошти у прокладання автомагістралей локального значення сьогодні не по кишені як нашій державі, так і нашим сусідам. «Лише за умови включення нових доріг до міжнародних транспортних коридорів проекти з їх будівництва стануть прибутковими. У цьому випадку навіть такий політичний проект, як спорудження Керченського мосту, може принести нашій державі економічні вигоди. Зокрема, збільшення пасажиро- та вантажопотоків підвищить статус і можливості України як транзитної держави, стане поштовхом для розвитку готельного бізнесу, придорожньої інфраструктури та туризму», - впевнений політик.

Представник “Єдиного центру” переконаний, що проекти в сфері енергетики також мають стати предметом тристоронньої співпраці. «Включення українського енергоринку до загальноєвропейського стане запорукою стабільності роботи та безпеки вітчизняної енергетики», - вважає народний депутат. «Співпраця у будь-якій з цих сфер – питання не одного дня, але для нашої держави очевидні вигоди від збільшення учасників переговорів за стратегічними для України напрямками», - наголосив народний депутат.