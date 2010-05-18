Фірташ сподівається, що Азаров розрахується з ним живими грошима

Оптимальним рішенням Стокгольмського суду для "РосУкрЕнерго" буде варіант, що зобов`язує Україну повернути вартість 11 млрд. кубометрів газу.

Про це в коментарі УНІАН заявив український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день йому ще не відомі умови мирової угоди, яку готує уряд України.

«Ми розраховуємо на успішне завершення. Нам би хотілося отримати вартість газу, але нам пропонують обсяги газу», - сказав Д.ФІРТАШ.

Як повідомлялося в “Дзеркалі тижня” (№18 (798) від 15-21 травня ц.р.), НАК «Нафтогаз України» розглядає можливість укладення мирової угоди з «РосУкрЕнерго» й відшкодуваннями останньою 11 млрд. кубометрів газу в товарному вираженні.

Крім того, за даними видання, «Нафтогаз» також розглядає можливість визнати незаконність вилучення у РУЕ 11 млрд. кубометрів без визнання і виплати штрафних санкцій. Але натомість «Нафтогаз» повинен буде компенсувати розмір ринкових збитків, завданих РУЕ.

При цьому в уряді України і НАК «Нафтогаз України» газеті не надали коментарів щодо інформації про можливе відшкодування РУЕ 11 млрд. кубометрів газу й підписання мирової угоди.

Нагадаємо, цей обсяг газу був вилучений НАКом у РУЕ в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАКом і «Газпромом» у січні 2009 року «РосУкрЕнерго» було виключено зі схеми постачань газу в Україну й за її межі. Це було зроблено за узгодженням із «Газпромом», який володіє 50% РУЕ.

В даний час, за інформацією «ДТ», за позовом РУЕ в Україні працює експертна група, покликана визначити розмір ринкового збитку, нанесеного швейцарській «РосУкрЕнерго».

Чергове слухання справи «Нафтогаз» - «РосУкрЕнерго» в Арбітражному інституті при Торговій палаті Стокгольма призначено на 17 травня 2010 року.

У справі «РосУкрЕнерго» проти «Нафтогазу України» вже відбулися два слухання по суті справи (у червні-липні 2009 року і в січні 2010) й декілька процесуальних слухань.

На початку квітня Стокгольмським арбітражним судом було ухвалено проміжне рішення про відшкодування НАКом компанії «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол.

Довідка УНІАН. У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили «РосУкрЕнерго» з реєстрацією в Швейцарії для постачання туркменського газу в Україну до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) та І.ФУРСІН (10% акцій).