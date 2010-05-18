Горбалю у Львові подарували тільник і білет до Севастополя

Депутати Львівської обласної ради не змогли висловити недовіру голові облдержадміністрації Василю ГОРБАЛЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення сьогодні на засіданні проголосували 58 депутатів, тоді як для ухвалення рішення необхідний 61 голос.

Голосування проводилося у таємному режимі, бюлетені для голосування взяв 81 депутат. Всього у Львівській облраді 120 депутатів.

Під час виступу на сесії, перед голосуванням, голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК заявив, що він особисто голосуватиме за висловлення недовіри губернатору. За його словами, до такого рішення його спонукало голосування В.ГОРБАЛЯ як народного депутата за продовження базування Чорноморського флоту Росії у Криму, незважаючи на те, що «він знав думку населення Львівщини щодо ратифікації угоди про продовження перебування ЧФ РФ у Криму і тим не менше проголосував за це рішення, керувався власною думкою, а не інтересами громади».

У свою чергу, В.ГОРБАЛЬ під час виступу на сесії Львівської облради, перед оголошенням голосування, заявив, що не має наміру писати заяву про відставку.

«Сьогоднішні заяви у більшій мірі носили характер виключно політичний і виключно формат вироків. Якщо хтось очікує, що сьогодні після голосування я злякаюся труднощів і напишу сам заяву, то цього не буде. Я продовжу далі працювати на цій посаді з точки зору виконання моїх обов‘язків», - заявив В.ГОРБАЛЬ.

У проекті заяви Львівської обласної ради, яку перед голосуванням зачитав заступник голови облради Роман ІЛИК, зокрема, наголошувалсь на «категоричній незгоді» з політикою Президента України, Верховної Ради України та уряду і зазначалось, що Президент всупереч чинним законам підписав угоду про продовження перебування ЧФ Росії на території України.

У документі йшлося, що депутати Львівської облради підтримують ініціативу усунення від влади Президента Віктора ЯНУКОВИЧА шляхом імпічменту «за вчинення державної зради», а також вимагають розпуску парламенту і проведення позачергових виборів до Верховної Ради України.

Також, Р.ІЛИК зазначав, що «не можна обмежуватися лише заявами та деклараціями, відтак слід висловити ставлення до представника цієї влади в області, а тому варто висловити недовіру голові Львівської ОДА».

У свою чергу, депутат Львівської облради Ростислав НОВОЖЕНЕЦЬ (фракція БЮТ) у своєму виступі закликав В.ГОРБАЛЯ добровільно подати у відставку. «Як Ви далі збираєтеся керувати областю, після Вашої зради? Ви плюнули в обличчя львівській громаді, проголосувавши за продовження базування ЧФ. Ви багатий чоловік – то йдіть займайтеся бізнесом! Напишіть добровільно заяву про відставку», - наголосив Р.НОВОЖЕНЕЦЬ.

Депутат Львівської облради, голова облорганізації ВО «Свобода» Ірина СЕХ під час сесійного засідання подарувала від депутатського корпусу В.ГОРБАЛЮ символічний квиток до Севастополя «на бази Чорноморського флоту» і тільник (матроску).