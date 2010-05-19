«За Україну!» вимагає негайного звільнення з-під варти сестри Парубія

Партія «За Україну!» вимагає негайного звільнення з-під варти сестри народного депутата Андрія ПАРУБІЯ, а також притягнення до відповідальності виконавців “брудної провокації” з її затримання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, відповідну заяву зробив її лідер В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Арешт за сфабрикованими звинуваченнями рідної сестри нашого колеги Андрія ПАРУБІЯ, депутата групи «За Україну!», засвідчує: влада в Україні стала на шлях політичних репресій», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також висловив переконання, що заборона акцій протесту, спроби запровадження цензури, переслідування опозиціонерів і членів їхніх родин є підтвердженням того, що в Україні розпочалася масштабна кампанія по згортанню свобод.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні А.ПАРУБІЙ повідомив, що у Львові було заарештовано його рідну сестру Олену.

«Сьогодні зранку до неї у кабінет увірвалися працівники УБОЗ, і фактично з 10-ї години ранку вона перебуває під арештом. Я не маю з нею жодного контакту, я не маю від неї жодної інформації», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Він зазначив, що дізнався від джерел про те, що її звинувачують в отриманні хабара у 2 тисячі доларів. «У мене є достовірна інформація, що 2 тисячі доларів, які їй інкримінують, були знайдені у громадському туалеті за сміттєвим бачком», - зауважив А.ПАРУБІЙ, додавши, що у кабінеті його сестри грошей не було знайдено.

Згодом у МВС підтвердили затримання сестри А.ПАРУБІЯ.

Зокрема, начальник ГУ МВС України у Львівській області Михайло ЦИМБАЛЮК на запитання УНІАН, чи є серед затриманих сестра народного депутата Андрія ПАРУБІЯ, відповів: «Є Олена ПАРУБІЙ».

«Перевірка заяви підприємця проводилася спільно з підрозділом по протидії корупції Державної податкової адміністрації. Жодної політики тут немає, і коли підприємець написав заяву в УБОЗ – в ній не було прізвищ, там були посади осіб, які вимагали хабар», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Він також зазначив, що нікого зі згаданих осіб не затримували і у правоохоронні органи не доправляли. «Це не було затримання... Усі події відбувалися в приміщенні податкової», – заявив начальник обласної міліції Львівщини.

«Матеріали передано в прокуратуру, вирішується питання щодо порушення кримінальної справи», - додав він.