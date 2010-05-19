Азаров назвав головний результат візиту Медведєва

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що візит Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва дозволяє відновити добросусідські відносини та довіру між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Результати візиту були очікувані, тому що були достатньо підготовлені завдяки дуже інтенсивному міждержавному, міжурядовому діалогу, який відновив нормальні добросусідські та взаємовигідні відносини між Україною та Росією», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, головним результатом візиту Д.МЕДВЕДЄВА стало створення фундаменту для поступового відновлення зв’язків у всіх сферах життєдіяльності, подальшого поглиблення економічного, наукового, гуманітарного співробітництва. «І головне – для відновлення довіри між керівництвом країни та народами», - додав він.

М.АЗАРОВ наголосив, що в рамках візиту були підписані анонсовані українсько-російські угоди, інформацію про які в парламенті надав перший віце-прем’єр Андрій КЛЮЄВ.

М.АЗАРОВ вважає, що підписання угоди про демаркацію кордонів засвідчило, що Україна здатна вирішувати «масштабні багаторічні проблеми на основі взаєморозуміння, з урахуванням національних інтересів кожної зі сторін». «Це надбання, яке прислужиться нам на багато й багато років уперед», - зазначив він.

Глава українського уряду нагадав, що за результатами переговорів керівництва України та Росії національним урядом були зроблені доручення щодо підготовки інших документів, які забезпечують розвиток взаємної співпраці.

«Членам уряду й уряду в цілому треба зосередитися на наповненні практичним змістом платформи співробітництва, яка створена рішеннями міждержавної комісії, Президентами України та Росії», - підкреслив прем’єр.