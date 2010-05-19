Яценюк бачить, що Янукович копіює Росію, але думає, що нічого не вийде

Команда Віктора ЯНУКОВИЧА хоче “скопіювати Росію”, але в них нічого не вийде. Про це заявив лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК в ефірі «5 каналу» у вівторок, 18 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Фронт змін”, А.ЯЦЕНЮК переконаний, що новій владі не вдасться перетворити Україну на аморфну державу з контрольованими ЗМІ й опозицією. «Чого хоче сьогодні Партія регіонів і Президент? Вони подивились на російську модель. Їм подобається те, що в Росії весь інформаційний потік контролюється, що опозиція є, але вона повністю контрольована, що такого соціального збудження немає. В Росії збудована певна форма такої соціальної держави з ознаками державного капіталізму. Але на чому вона тримається? На нафті й на газі. В Україні цього немає», - підкреслив політик.

За словами лідера «Фронту змін», мета сьогоднішньої влади, всіх тих, хто прийшов в коаліцію, в адміністрацію президента і державні інституції, - спробувати скопіювати Росію. «Вони хочуть створити таку спокійну аморфну українську державу, де є український народ, який задоволений життям-буттям за рахунок збільшення пенсій, зарплат і за рахунок того, що начебто влада все контролює. Так не буде. Ця модель не приживеться в Україні. З однієї простої причини: в Україні є національна самосвідомість. І просто шматком хліба забити так, щоб українська держава не відбулася, нікому не вдасться», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він додав, що проблема не в Росії, а в українському керівництві. «Хочуть бути васалами - вони ними будуть. Але при цьому мають усвідомити: вони не вічні. Ми все одно змінимо цю ситуацію. Тому не опускаємо руки. Ніколи Україна не стане частиною Росії - ні політично, ні економічно. Навіть якщо сьогодні ЯНУКОВИЧ щось підпише - немає вічних політиків і немає вічних угод. І в цьому моя мета. Ми все одно самостійна держава», - підсумував лідер «Фронту змін».