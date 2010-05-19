В Азарова з'ясували все про громадянство Пальчевського

Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту офіційно заявляє, що перший заступник міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ є громадянином України і не є громадянином будь-якої іншої держави.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Мінсім’ї.

Відповідно до вимог законодавства, А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ як державний службовець не займається підприємницькою діяльністю, наголошується у документі.

Також у Мінсім’ї роз’яснюють, що у структурі керівництва міністерством на нього покладено, серед іншого, функції з контролю за ефективністю роботи державних підприємств, які входять до сфери управління міністерства, зокрема, щодо повернення в державну власність відданих раніше в оренду за значно нижчою від ринкової ціною держпідприємств, що завдало значних збитків державному бюджету країни.

“Поширений в останні дні прес-службою однієї з політичних сил галас довкола імені першого заступника викликаний нічим іншим, як небажанням деяких зацікавлених у продовженні використання державної власності для особистого бізнесу людей втратити значні джерела незаконних доходів”, - вважають у Міністерстві у справах сім`ї, молоді та спорту.

Для прикладу у Мінсім’ї зазначили, що за підсумками 2009 року створені для розвитку спорту та отримання прибутків у державну казну державні підприємства, що перебувають в управлінні міністерства, закінчили рік зі збитками для держави на загальну суму понад 3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 31 березня 2010 року призначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКОГО першим заступником міністра у справах сім`ї, молоді та спорту.

18 травня народні депутати України з фракції БЮТ направили запит до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням надати інформацію стосовно громадянства А.ПАЛЬЧЕВСЬКОГО та виконання ним вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією".

"Дане призначення неодноразово було предметом дискусії та обговорення в засобах масової інформації. Так, деякі ЗМІ повідомляли, що А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ є одночасно громадянином України та Російської Федерації", - йдеться у запиті.

Депутати також зазначали, що бізнесові кола знають цю людину як успішного підприємця, сфера бізнес-інтересів якого зосереджена в основному на території Російської Федерації і "має мало спільного зі спортом, молоддю та сім’єю".

Сьогодні, 19 травня, міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН у коментарі УНІАН заявив, що його перший заступник А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ є громадянином України.

Біографічна енциклопедія biografija.ru повідомляє, що А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ (народився 16 липня 1961 року) є генеральним секретарем Партії любителів пива, працює консультантом Московської комерційної школи права.

Водночас енциклопедичний інтернет-ресурс "Вікіпедія" повідомляє, що А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ у 1995 році балотувався до Державної думи Росії в першій трійці за списками виборчого об`єднання "Партія любителів пива".