У Януковича упевнені: домовленості з Росією задовольнять усіх

В Адміністрації Президента України упевнені, що рішення про делімітацію морського кордону між Україною та Росією буде компромісним для двох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК сьогодні на брифінгу.

«Процес переговорів йде, і він непростий», - зазначив А.ГОНЧАРУК.

За його словами, «рішення буде компромісне – і це зрозуміло».

«Воно (рішення щодо делімітації морського кордону – УНІАН) буде таким, що дійсно враховуватиме національні інтереси України і Російської Федерації», - упевнений заступник глави Адміністрації Президента України.

Довідка УНІАН. Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

12 травня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створено відповідну робочу групу, яка займатиметься спірними питаннями, зокрема щодо острова Тузла.

17 травня під час візиту до України Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА Україна і Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Того ж дня після переговорів з Д.МЕДВЕДЄВИМ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що питання делімітації морського кордону між Україною й РФ буде вирішено позитивно.