На Донеччині вбито кандидата в депутати міськради від ”Нашої України”

23 березня в Артемовську Донецької області вбито кандидата на виборах до міськради від блоку "Наша Україна" Ганну БОРИШПОЛЬ.

Як повідомляє донецьке Інтернет-видання "Острів" з посиланням на свого кореспондента в Артемовську, тіло Г.БОРИШПОЛЬ було знайдене в її квартирі, коли зламали двері у зв`язку з пожежею.

На тілі загиблої виявлено чотири ножові поранення.