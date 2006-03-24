На Донеччині вбито кандидата в депутати міськради від ”Нашої України”

16:20, 24 березня 2006
Політика
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На тілі загиблої виявлено чотири ножові поранення

23 березня в Артемовську Донецької області вбито кандидата на виборах до міськради від блоку "Наша Україна" Ганну БОРИШПОЛЬ.

Як повідомляє донецьке Інтернет-видання "Острів" з посиланням на свого кореспондента в Артемовську, тіло Г.БОРИШПОЛЬ було знайдене в її квартирі, коли зламали двері у зв`язку з пожежею.

На тілі загиблої виявлено чотири ножові поранення.

 

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