Корчинський розповів, звідки у нього вінок, який впав на Президента

27 травня партія “Братство” проведе аукціон, на який буде виставлено вінок, що впав на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА біля Могили невідомого солдата 17 травня під час візиту до Києва Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Про це повідомляє офіційний сайт партії.

Стартова ціна вінка - 8 тисяч гривень.

У “Братстві” зауважують, що на даний момент надійшло вже близько 50 заявок, в тому числі й від відомих людей.

Лідер “Братства” Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ у коментарі УНІАН розповів, що вінок принесли в партію “якісь хлопці, так би мовити ті, що співчувають”. “Вони притягнули його прямо з-під пам’ятника, і принесли до нас”, - зауважив він.

Д.КОРЧИНСЬКИЙ не вбачає в таких діях підстав для адміністративного чи кримінального переслідування цих людей “за акт вандалізму”. “Вінки завжди прибирають комунальні служби за деякий час”, - додав він.

Крім того, лідер “Братства” розповів, що кошти, отримані від продажу вінка, підуть на захист політв’язнів. “У нас двоє людей сидять зараз в одеському слідчому ізоляторі - Олексій МАКАРОВ та Віталій КРАСНОЩЕК - і на оплату адвокатів, передачі потрібні кошти...”, - наголосив він.

Як повідомлялося, 17 травня ц. р. в Києві В.ЯНУКОВИЧ спільно зі своїм російським колегою Д.МЕДВЕДЄВИМ покладав вінки до Могили невідомого солдата. Під час церемонії розпочалася сильна злива з вітром та градом, і вінок впав на В.ЯНУКОВИЧА.

Як пише “Українська правда”, відео В.ЯНУКОВИЧА з вінком побило всі рекорди українського Інтернету. Лише за перші 18 годин на YouTube відео отримало понад 700 тисяч переглядів.