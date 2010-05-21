Яценюк пропонує Раді знизити на третину тарифи на ЖКП

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вніс до Верховної Ради України проект постанови «Про зменшення на 30% цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)».

Проект постанови зареєстровано в парламенті 21 травня під №6423, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

У документі йдеться, що, згідно з українсько-російськими домовленостями від 21 квітня 2010 року Україна отримала 30-відсоткову знижку на природний газ до 2019 року, яка еквівалентна, за словами представників влади, 320 млрд. грн., або 40 млрд. доларів (за 10 років – УНІАН). Тому пропонується зобов’язати Кабінет міністрів із 1 липня 2010 року зменшити на 30% ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги, побутовий газ і електроенергію, а також на послуги громадського транспорту.

У пояснювальній записці до документу йдеться, що в результаті харківських домовленостей, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 116 Конституції України та статті 4 Закону України «Про ціни та ціноутворення», Кабінет міністрів має реальну фінансову можливість спрямувати отримані від 30-відсоткової знижки на газ кошти на зменшення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, спожиті у побуті природний газ і електроенергію та послуги громадського транспорту.

Прийняття постанови, підкреслюється в записці, дасть змогу підняти рівень матеріального забезпечення громадян України.

«Це буде соціально справедливо, - переконаний А.ЯЦЕНЮК. – Влада на всю країну заявила про те, що Росія на 30% знизила ціну на газ для України. Реальним підтвердженням того, що ці контракти дійсно вигідні Україні, буде зменшення ціни на газ для населення. Тому що все в Україні має робитися для людей, а не тільки для людей Партії регіонів».