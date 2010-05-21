Яценюк пропонує Раді знизити на третину тарифи на ЖКП
Політик вніс проект постанови
Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вніс до Верховної Ради України проект постанови «Про зменшення на 30% цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)».
Проект постанови зареєстровано в парламенті 21 травня під №6423, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.
У документі йдеться, що, згідно з українсько-російськими домовленостями від 21 квітня 2010 року Україна отримала 30-відсоткову знижку на природний газ до 2019 року, яка еквівалентна, за словами представників влади, 320 млрд. грн., або 40 млрд. доларів (за 10 років – УНІАН). Тому пропонується зобов’язати Кабінет міністрів із 1 липня 2010 року зменшити на 30% ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги, побутовий газ і електроенергію, а також на послуги громадського транспорту.
У пояснювальній записці до документу йдеться, що в результаті харківських домовленостей, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 116 Конституції України та статті 4 Закону України «Про ціни та ціноутворення», Кабінет міністрів має реальну фінансову можливість спрямувати отримані від 30-відсоткової знижки на газ кошти на зменшення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, спожиті у побуті природний газ і електроенергію та послуги громадського транспорту.
Прийняття постанови, підкреслюється в записці, дасть змогу підняти рівень матеріального забезпечення громадян України.
«Це буде соціально справедливо, - переконаний А.ЯЦЕНЮК. – Влада на всю країну заявила про те, що Росія на 30% знизила ціну на газ для України. Реальним підтвердженням того, що ці контракти дійсно вигідні Україні, буде зменшення ціни на газ для населення. Тому що все в Україні має робитися для людей, а не тільки для людей Партії регіонів».