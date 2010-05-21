Скандал з міністром: з уряду хочуть забрати людину Ахметова?

Провідні українські політологи наголошують, що Конституція не дає Президентові права звільняти міністрів.

Про це вони заявили, коментуючи заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про намір звільнити міністра вугільної промисловості Юрія ЯЩЕНКА.

Так, на запитання “Як подібний намір глави держави узгоджується із Конституцією, за якою міністрів звільняє Верховна Рада за поданням прем’єра?” політолог та письменник, речник Народного комітету захисту України Володимир ЦИБУЛЬКО відповів: «Для ЯНУКОВИЧА Конституції не існує, а існують «понятія». За словами експерта, “ЯНУКОВИЧ думає, що має повноваження КУЧМИ, але нинішня Конституція не дає йому права звільняти міністрів. Втім, його ідея нікого вже не дивує, бо попрання законів в тому числі й Основного, стало основою діяльності ЯНУКОВИЧА». Політолог зазначив, що подібне перевищення повноважень з боку В.ЯНУКОВИЧА може згодом призвести до конфлікту між ним та главою уряду Миколою АЗАРОВИМ.

У свою чергу політолог Олексій ГАРАНЬ підкреслив, що висновок із цієї ситуації очевидний: “ЯНУКОВИЧ незаконно перебирає на себе повноваження і прем’єр-міністра, і парламентської більшості”. «Ще і ще раз підтверджує, що, коли ми говоримо, що в Україні діє уряд на чолі із АЗАРОВИМ, ми помиляємося. Насправді реальним керівником уряду є Віктор ЯНУКОВИЧ», - зазначив О.ГАРАНЬ.

Черговою ілюстрацію того, що відбувається із політичною системою країни назвав заяву В.ЯНУКОВИЧА політолог Володимир ФЕСЕНКО. Він зазначив, що насправді Україна перетворилася із парламентсько-президентської республіки на просто президентську.

Крім того, підкреслив експерт, «складається враження, що міністр вугільної промисловості став заручником певного конфлікту, інтриги, між Адміністрацією Президента та Кабінетом міністрів». В.ФЕСЕНКО нагадав, що Ю.ЯЩЕНКО вважається людиною, призначеною за «квотою» групи Ріната АХМЕТОВА. «Якщо ця інтрига спрямована на те, аби позбутися людини АХМЕТОВА в уряді, то ми стали свідками досить цікавого конфлікту між впливовими групами всередині Партії регіонів», - каже політолог.

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 травня, в Луганську Президент В.ЯНУКОВИЧ під час засідання регіонального комітету економічних реформ обурився і заявив про високу ймовірність звільнення з посади міністра вугільної промисловості Ю.ЯЩЕНКА через те, що він прийняв рішення не їхати з Президентом у робочу поїздку до Луганська, оскільки планував взяти участь у засіданні урядового комітету.

У прес-службі Мінвуглепрому УНІАН повідомили, що Ю.ЯЩЕНКО того дня вранці брав участь у засіданні урядового комітету з питань розвитку галузей економіки під головуванням першого віце-прем`єра України Андрія КЛЮЄВА.