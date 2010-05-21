Двоє нардепів просять тиждень на розслідування «злочинів Януковича»

Проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР “з питань розслідування можливого складу злочину в діяннях Президента України Януковича В.Ф. та посадових осіб Кабінету Міністрів України при укладанні та підписанні Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України” сьогодні зареєстрували в апараті парламенту.

Автори документу – Борис Тарасюк (НУ-НС) та Олег Білорус (БЮТ) у пояснювальній записці до документу стверджують, що укладена Президентами України та Росії угода, якою продовжено перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років до 2042 року ”прямо суперечить Конституції, а саме частині сьомій статті 17, яка встановлює, що на території України не допускається розташування іноземних військових баз, а згідно зі статтею 156 та пунктом 14 Перехідних положень Конституції України зміна порядку тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України відбувається виключно після внесення змін до Конституції України, які підлягають затвердженню на всеукраїнському референдумі.

Таким чином, - пишуть нардепи, - члени Кабінету Міністрів України, які готували зазначену вище Угоду та Президент України Янукович В.Ф., який її підписав, свідомо пішли на порушення норм Конституції України при укладанні та підписанні Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України., тим самим поставивши під загрозу національні та економічні інтереси держави, державний суверенітет та територіальну цілісність України”.

До складу Тимчасової слідчої комісії автори постанови пропонують включити двох бютівців – самого Олега Білоруса, та його колегу Василя Деревляного, нунсівця Тараса Стецьківа, комуніста Валерія Баранова, депутата від блоку Литвина Валерія Бевза, та двох регіоналів - Юрія Мірошниченка й Івана Вернидубова.

Нетиповим для пропозицій щодо створення ТСК ВР є запланований авторами проекту термін дії “антиянуковичевської комісії”. Нардепи планують розслідувати “злочини Президента проти Конституції” лише за один тиждень замість звичних для ТСК трьох або шести місяців.