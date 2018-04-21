Тимошенко: Боже, бережи Америку та Україну (фоторепортаж)

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в останній день свого візиту до США отримала нагороду «За честь та визнання» від Республіканської партії США, якою вшановано її внесок у розвиток демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, нагороду у вигляді книги з листами екс-президента США Рональда Рейгана Ю.ТИМОШЕНКО вручив член редколегії «Wall Street Journal» Джон ФАНД.

Вручення нагороди відбулось на банкеті памяті Р.Рейгана у рамках 34-ї щорічної конференції у форматі «Conservative Political Action Conference». На банкеті були присутні більше двох тисяч осіб, його транслював у прямому ефірі один з американських телеканалів.