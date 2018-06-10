Віхи тижня. Медведєв розчарував, Тимошенко не переконала, Литвин занервував

Російського президента в Україні не налякали дощ з градом і сильний вітер... Екс-прем`єр продовжує розігрувати карту «опозиціонера від народження» і вірити у всепереможну силу власної харизми... Спікер парламенту намагається вирватися з обіймів партнерів по коаліції..

Візит Дмитра Медведєва розчарував українську опозицію. Ніяких глобальних домовленостей з Януковичем досягнуто не було, здачі національних інтересів не відбулося, а підписану міністрами закордонних справ угоду про демаркацію російсько-українського кордону важко назвати невигідною для Києва. Зате російський президент повною мірою продемонстрував, хто в їх дуеті з Януковичем веде головні партії. Дмитро Анатолійович запросив Україну в ОДКБ (цей військово-політичний союз зібралася залишити Білорусь) і відверто дав зрозуміти, що газопровідні «потоки» в обхід України «Газпром» будувати буде. Медведєв не забув похвалитися київським студентам iPad-ом, закликав перевірити комп`ютерну грамотність українських міністрів і взагалі поводився як званий гість, якого господарі не знали, де краще всадовити. Здивував господар Кремля візитом до меморіалу жертвам Голодомору. Вікторові Януковичу довелося пережити неприємні моменти через падіння на нього вінка біля пам`ятника Невідомому солдатові, в якому деякі екзальтовані особи вбачають знак згори. Щоправда, Віктор Федорович збирається «скинути газ» у процесі зближення з Росією і без «вінкового» нагадування.

Міністрові закордонних справ Костянтину Грищенку довелося з парламентської трибуни переконувати парламентаріїв, що Україна не здасть росіянам контроль над Керч-Єнікальським каналом в Азовському морі. Втім, делімітація морської акваторії з точки зору проведення акцій протесту є малоперспективною: важко уявити, що опозиціонери, подібно до активістів «Грінпісу», на моторках заважатимуть пересуванню кораблів. І ще про дипломатію: 394 парламентаріїв (проти виступила фракція КПУ) погодилися допустити іноземних військових на територію України для проведення навчань цього року. При цьому ані повітряних кульок «Ні НАТО», ані депутатських пікетів у сесійній залі парламенту не спостерігалося.

Віктор Янукович під час візиту Медведєва заговорив про прагнення України повернутися на центральноазіатський ринок газу, звідки нашу країну п`ять років тому витіснили. Не можна сказати, що ця ініціатива знайшла відгук у серці російського президента. Українському главі держави доведеться продемонструвати, що він здатен вирішити питання диверсифікації поставок «блакитного золота» в країну. Мабуть, саме час міністрові палива й енергетики Юрієві Бойку готуватися до візиту до Ашхабада, відновлювати старі зв`язки.

Юлія Тимошенко, яка прагне конкурувати з владою, зверталася до прихильників переважно зі сторінок вітчизняної і зарубіжної преси, й ці інтерв`ю складно назвати найкращими в кар`єрі лідера БЮТ. Після їх прочитання не залишає відчуття, що Юлії Володимирівні нічого сказати своїм виборцям, окрім сакраментального «Хто любить мене – за мною!» Тимошенко говорить про свою незмінну опозиційність і називає Віктора Януковича своїм єдиним опонентом, присмачуючи ці твердження образливими епітетами на адресу недавнього ситуативного партнера. Добрі слова дісталися виключно членам «нашої прекрасної команди» і супроводжувалися розповіддю про необхідність перереєструвати фракції БЮТ у радах усіх рівнів. З боку це нагадує пропозицію подружнім парам раз на рік заглядати в ЗАГС для підтвердження сили почуттів. Демонструючи непохитну впевненість у власній непогрішності, Тимошенко навряд чи порозуміється з потенційними соратниками по опозиції.

Втім, і представники влади не горять бажанням вести діалог з лідером БЮТ. Микола Азаров, наприклад, не бачить жодної можливості для конструктивного обговорення з Тимошенко проблем економічного стану держави. Прем`єр обіцяє прийняття невдовзі нових Бюджетного і Податкового кодексів і пропонує опозиціонерам вибачитися за свої дії в парламенті 27 квітня. Показово, що «регіонали» за розбиті носи опонентів вибачатися не збираються. Володимирові Литвину поки вдалося спустити на гальмах гаряче бажання коаліціантів позбавити депутатської недоторканності представників «НУНС» Парубія і Гримчака (останнього, до речі, госпіталізовано). Спікер чудово розуміє, що кримінальне переслідування парламентарія вдарить по його власному авторитету, тому закликає зробити висновки з того, що сталося у Верховній Раді при ратифікації Харківських угод без залучення Генеральної прокуратури.

Самому Володимирові Михайловичу найближчим часом доведеться несолодко: колеги по коаліції, які представляють Партію регіонів, узяли курс на проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року, хоча сам Литвин наполягає на даті 27 березня 2011 року. Логіка соратників Януковича зрозуміла: вони прагнуть закріпитися на місцях, заради чого готові змінити виборчий закон і запровадити вибори за змішаною системою. При вдалій реалізації цього плану не виключається перенесення цього алгоритму на вибори Верховної Ради. Інтереси литвинівців і комуністів «регіонали» готові проігнорувати – партії влади сьогодні не до сантиментів.

Євген Магда