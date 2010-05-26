Матері Качинського нарешті сказали про загибель сина в авіакатастрофі

Брат-близнюк Президента Польщі Леха Качинського Ярослав КАЧИНСЬКИЙ сказав хворій 83-річній матері про загибель брата в авіакатастрофі 10 квітня.

Про це повідомила в ефірі польського телеканалу TVN24 представник виборчого штабу кандидата у президенти Я.КАЧИНСЬКОГО Ельжбета ЯКУБЯК.

За її словами, Я.КАЧИНСЬКИЙ сказав мамі про смерть брата і його дружини у вівторок, 25 травня.

Е.ЯКУБЯК назвала Ядвігу КАЧИНСЬКУ, яка з березня перебуває у лікарні, "сильною жінкою", висловивши надію, що вона знайде в собі сили, аби витримати цю новину та підтримати Ярослава.

Як повідомляв УНІАН, стан здоров’я Я.КАЧИНСЬКОЇ різко погіршився на початку березня. Брати почергово чергували біля матері, а після авіакатастрофи лікарі рекомендували Ярославу не говорити про смерть Леха.