Матері Качинського нарешті сказали про загибель сина в авіакатастрофі
Пані Ядвіга хворіє
Брат-близнюк Президента Польщі Леха Качинського Ярослав КАЧИНСЬКИЙ сказав хворій 83-річній матері про загибель брата в авіакатастрофі 10 квітня.
Про це повідомила в ефірі польського телеканалу TVN24 представник виборчого штабу кандидата у президенти Я.КАЧИНСЬКОГО Ельжбета ЯКУБЯК.
За її словами, Я.КАЧИНСЬКИЙ сказав мамі про смерть брата і його дружини у вівторок, 25 травня.
Е.ЯКУБЯК назвала Ядвігу КАЧИНСЬКУ, яка з березня перебуває у лікарні, "сильною жінкою", висловивши надію, що вона знайде в собі сили, аби витримати цю новину та підтримати Ярослава.
Як повідомляв УНІАН, стан здоров’я Я.КАЧИНСЬКОЇ різко погіршився на початку березня. Брати почергово чергували біля матері, а після авіакатастрофи лікарі рекомендували Ярославу не говорити про смерть Леха.