Євген Марчук назвав реальну ціну за базування Чорноморського флоту РФ

Екс-голова СБУ, екс-секретар РНБО, екс- міністр оборони Євген Марчук вважає ціну, що її платить Росія за оренду суходолу і Севастопольської бухти, надто малою. Про це він заявив в інтерв`ю ВВС. "Мені упродовж довшого часу довелося займатися підготовкою угоди щодо тимчасового перебування Чорноморського флоту на терені України. І тоді, опрацьовуючи суму оренди, ми вивчили світову практику від Ґуантанамо до Окінави, які були умови оренди і фінансові і міжнародно-правові тощо. Коли ми обрахували все за міжнародними стандартами – а це і оренда суходолу і оренда Севастопольської бухти, а оренда водної поверхні – це 0,6 – 0,8 від ціни суходолу, - справді тоді виходила сума трохи більша за півтора мільярди доларів", - заявив Євген Марчук. Проте він обумовив, що у подібних справах немає міжнародно-правових регуляторів і кожна ситуація регулюється двосторонніми угодами: "Бо ж скажімо, база на Окінаві після війни мала свої умови. База на Кубі – свої. І от коли ми виставили цю суму у півтора мільярди доларів Росії, переговори надовго було призупинено і російська сторона одразу заявила, що на такі умови не піде. І тоді вже згодом коли я не займався цим питанням, перебуваючи у відставці як прем’єр, було ухвалено той варіант з 95 мільйонами доларів. Та й ця сума не йде безпосередньо грошей для України, а використовується для погашення українського боргу перед Росією.".

Євген Марчук вважає, що тепер варто чекати 2017 року, коли вибігатиме термін базування російського флоту в Україні, а тим часом вирішувати питання, про які нещодавнього говорив міністр закордонних справ України пан Огризко. Це й питання військових комендатур, маяків і багато чого іншого.