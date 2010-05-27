Кабмін і Банкова воюють за контроль над експортом зброї

Кабінет Міністрів України ініціює перепідпорядкування компанії "Укрспецекспорт".

Про це повідомляє сьогодні газета "Коммерсантъ-Украина" (№86 від 27 травня 2010 року) з посиланням на відповідне міжвідомче листування, що його видання має у своєму розпорядженні.

"З документів випливає, що уряд має намір вивести компанію "Укрспецекспорт" з-під контролю глави держави. Таку спроби робилися Кабміном у період президентства Віктора ЮЩЕНКА, але безуспішно. Джерела Ъ вважають, що нинішній Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не піде на відкритий конфлікт з Кабміном і поступиться їх планам", - пише газета.

За інформацією "Коммерсанта", відповідну ініціативу підготували Міністерство юстиції й віце-прем`єр-міністр з питань національної безпеки й оборони Володимир СІВКОВИЧ. "Робота в цьому напрямі почалася в Кабінеті Міністрів більш як місяць тому – перший офіційний лист віце-прем`єра в Мінюст датований 2 квітня", – повідомляє видання.

"Питання про передачу "Укрспецекспорту" під контроль уряду СІВКОВИЧ ініціював ще в березні. Аргументація – у нього має бути повний контроль над силовим блоком, як це і обумовлювалося під час формування уряду. Віце-прем`єр хотів призначити свого керівника підприємства, але цьому чинила опір Адміністрація Президента. Там виступали за збереження нинішнього гендиректора Сергія БОНДАРЧУКА", - цитує газета одне з своїх джерел.

"Цей тільки здається, що нова влада єдина. Насправді між Адміністрацією Президента і силовим віце-прем`єром протистояння було таке, що нагадувало часи ЮЩЕНКА і ТИМОШЕНКО", - цитує газета ще одного урядовця, який побажав залишитися неназваним.

"КоммерсантЪ" стверджує, що після того, як переговори про зміну керівника "Укрспецекспорту" зайшли у безвихідь, В.СІВКОВИЧ ініціював перепідпорядкування компанії Кабміну. Для цього віце-прем`єр звернувся до міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА з проханням проаналізувати чинний статут компанії на відповідність законодавству. 30 квітня Мінюст погодився з необхідністю змінити статут, зокрема, положення про порядок призначення керівника держкомпанії.

"Конституція не наділяє Президента повноваженнями, пов`язаними з призначенням керівників держпідприємств", - наголошується в юридичному висновку Мінюсту. Виходячи з цього, пропонується позбавити РНБО як повноважень з погодження кандидатури керівника "Укрспецекспорту", так і функцій з оперативного контролю над діяльністю компанії. Всі ці повноваження пропонується передати Кабміну.

Суттєві зміни, відповідно до висновків Міністерства юстиції, мають бути внесені до порядку роботи спецекспортера. Зокрема, юристи наполягають на тому, що існування дочірніх підприємств незаконне, і пропонують позбавити керівництво "Укрспецекспорту" правом "брати участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері експорту та імпорту продукції військового й спеціального призначення". Виняткове право визначати пріоритети у сфері військового експорту, на думку представників Мінюсту, належить Кабінету Міністрів.

Керуючись вищеописаними юридичними висновками, В.СІВКОВИЧ підписав розпорядження про необхідність до 27 травня розробити новий статут спецекспортера. Мінюст висловив готовність "надати допомогу при підготовці відповідних актів".

Як повідомляв УНІАН, колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 1 жовтня 2008 року заявила про необхідність перепідпорядкування державної компанії "Укрспецекспорт" уряду. "Якщо потрібно буде припиняти незаконну торгівлю зброєю, то потрібно від підпорядкування Президенту це передавати в підпорядкування уряду, і тоді ми зможемо навести в цьому порядок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Державна компанія "Укрспецекспорт" є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічної співпраці). Компанія об`єднує ряд дочірніх підприємств-виробників спецтехніки. Керівника компанії призначає Президент за узгодженням з урядом і секретарем РНБО, а в її оперативному управлінні найвищу вагу має РНБО. З 2005 року компанію очолює Сергій БОНДАРЧУК.