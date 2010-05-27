Янукович каже, що "замовна купка людей" не зіпсувала йому візит у Львів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що «замовна купка людей», які проводять акції протесту, не завадила його візиту у Львів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Львові.

Президент зауважив, що сьогодні у місті чудова погода, а самі львів’яни, на його думку, дуже позитивно ставляться до проведення у місті Ради регіонів.

«Та купка людей, яка тут зібралася, ми добре розуміємо, що це замовні політичні питання», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зауважив, що Україна - демократична держава, і це необхідно враховувати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у головному корпусі Національного університету «Львівська політехніка» під головуванням Президента відбулось засідання Ради регіонів.

У цей час вуз пікетували активісти ВО «Свобода», які висловлювали протест проти політики глави держави.

Паралельно біля університету проходила акція прихильників Президента.