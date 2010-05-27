У МВФ розкусили нову українську владу і кредиту не дадуть?

На сьогоднішній день велика вірогідність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні на початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом.

Про це УНІАН повідомило джерело в Україні, детально поінформоване про хід переговорів України і МВФ.

«Сьогодні вірогідність того, що МВФ відмовить Україні у продовженні співпраці за новою програмою, становить 9 до 1», - сказав співбесідник агентства.

При цьому він зазначив, що однією з основних причин можливої відмови є те, що МВФ фактично впевнений, що в держбюджеті України на 2010 рік закладено істотно занижений дефіцит.

«У МВФ розкусили, що реальний дефіцит в Україні за підсумком року буде не 5,3% ВВП, як прийняли, а близько 14%. Крім того, в МВФ не бачать від України вирішення проблем «Нафтогазу», намірів реформувати систему пенсійного забезпечення і підвищення ціни на газ для населення. Сьогодні, враховуючи плани провести місцеві вибори восени, на реформування пенсійної системи і підвищення ціни ніхто не піде», - сказав співбесідник агентства.

При цьому він зазначив, що навряд чи ситуацію може змінити позиція Росії, яка заявила про підтримку продовження співпраці, оскільки чинить опір її продовженню в обставинах, що склалися, керівництво європейського департаменту МВФ.

«Позиція Росії, звичайно, важлива, проте наприкінці минулого року Росія також фактично підтримувала надання Україні чергового траншу кредиту, проте ситуацію переламати не вдалося. Позиція євродепартаменту виявилася сильнішою», - зазначив співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 21 травня заявив, що на сьогоднішній день Україна виконала всі умови для продовження співпраці з МВФ, які можна було виконати на етапі підписання нової програми. М.АЗАРОВ відзначив, що на сьогоднішній день, згідно з вимогами МВФ, ухвалено закон про підвищення акцизів, затверджено фінплан НАК «Нафтогаз України» з дефіцитом трохи більше 6 млрд. грн. і головне - ухвалено бюджет з дефіцитом 5,3%.

Також він заявив, що запевнив МВФ у тому, що уряд має і буде виконувати закон про держбюджет, і за підсумками 2010 року дефіцит бюджету становитиме 5,3 % ВВП.

Він дав зрозуміти, що вважає свою обіцянку завершити рік зі встановленим дефіцитом достатньо вагомим аргументом для МВФ.

Раніше Україна планувала одержати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ вже в червні.