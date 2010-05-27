У МВФ розкусили нову українську владу і кредиту не дадуть?
Джерело розказує про причини
На сьогоднішній день велика вірогідність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні на початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом.
Про це УНІАН повідомило джерело в Україні, детально поінформоване про хід переговорів України і МВФ.
«Сьогодні вірогідність того, що МВФ відмовить Україні у продовженні співпраці за новою програмою, становить 9 до 1», - сказав співбесідник агентства.
При цьому він зазначив, що однією з основних причин можливої відмови є те, що МВФ фактично впевнений, що в держбюджеті України на 2010 рік закладено істотно занижений дефіцит.
«У МВФ розкусили, що реальний дефіцит в Україні за підсумком року буде не 5,3% ВВП, як прийняли, а близько 14%. Крім того, в МВФ не бачать від України вирішення проблем «Нафтогазу», намірів реформувати систему пенсійного забезпечення і підвищення ціни на газ для населення. Сьогодні, враховуючи плани провести місцеві вибори восени, на реформування пенсійної системи і підвищення ціни ніхто не піде», - сказав співбесідник агентства.
При цьому він зазначив, що навряд чи ситуацію може змінити позиція Росії, яка заявила про підтримку продовження співпраці, оскільки чинить опір її продовженню в обставинах, що склалися, керівництво європейського департаменту МВФ.
«Позиція Росії, звичайно, важлива, проте наприкінці минулого року Росія також фактично підтримувала надання Україні чергового траншу кредиту, проте ситуацію переламати не вдалося. Позиція євродепартаменту виявилася сильнішою», - зазначив співбесідник агентства.
Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 21 травня заявив, що на сьогоднішній день Україна виконала всі умови для продовження співпраці з МВФ, які можна було виконати на етапі підписання нової програми. М.АЗАРОВ відзначив, що на сьогоднішній день, згідно з вимогами МВФ, ухвалено закон про підвищення акцизів, затверджено фінплан НАК «Нафтогаз України» з дефіцитом трохи більше 6 млрд. грн. і головне - ухвалено бюджет з дефіцитом 5,3%.
Також він заявив, що запевнив МВФ у тому, що уряд має і буде виконувати закон про держбюджет, і за підсумками 2010 року дефіцит бюджету становитиме 5,3 % ВВП.
Він дав зрозуміти, що вважає свою обіцянку завершити рік зі встановленим дефіцитом достатньо вагомим аргументом для МВФ.
Раніше Україна планувала одержати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ вже в червні.