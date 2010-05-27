Томенко заявляє, що газета ВР оприлюднила не його декларацію

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що парламентська газета "Голос України" оприлюднила не його декларацію про доходи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

"У відповідності до ст.6 Закону України "Про боротьбу з корупцією", Микола ТОМЕНКО подав для опублікування в газеті Верховної Ради "Голос України" декларацію про свої доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан за 2009 рік. Водночас, через редакційну помилку в номері газети "Голос України" від 27 травня була надрукована лише перша частина декларації М.ТОМЕНКА, друга ж частина (розділи ІV – VІ та підпис) – невідомої особи", – повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

У повідомленні також зазначається, що редакція газети принесла вибачення заступнику голови Верховної Ради та зобов’язалася в наступному номері газети, який вийде 28 травня, надрукувати достовірну декларацію М.ТОМЕНКА про доходи за 2009 рік.