Янукович пообіцяв російським співвітчизникам подбати про їх комфорт

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про підготовку низки законопроектів, після прийняття яких Верховною Радою “російська мова, яка є рідною для багатьох громадян України, займе належне місце у житті нашого суспільства”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час зустрічі з делегацією Міжнародної ради російських співвітчизників.

Зокрема, що стосується сфери використання російської мови, то глава держави зазначив: «Ми послідовно втілюватимемо в Україні європейські цінності щодо захисту прав людини, у тому числі – й у мовній політиці. За основу ми беремо Хартію регіональних мов або мов національних меншин».

“Ми зробимо все, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, - щоб громадяни України різних національностей жили комфортно у власній державі.

"Ми уже підготували низку законопроектів, що будуть послідовно внесені на розгляд Верховної Ради. Після їх прийняття російська мова, яка є рідною для багатьох громадян України, займе належне місце у житті нашого суспільства", - сказав він.

Глава держави також наголосив, що «ми не дозволимо переписувати історію на догоду політикам, якою б складною вона не була. Президент підкреслив, що ніхто більше не буде спонукати ветеранів Великої Вітчизняної війни до примирення, бо це їхнє право, їхній вибір.

«Ми зобов’язані зробити все можливе, щоб молоді покоління знайшли щось об’єднуюче для себе. Адже колишня влада зробила все, щоб порушити рівновагу в Україні, дестабілізувати ситуацію і поставити державу на межу розколу. Тож наше завдання – здолати цей розкол і об’єднати суспільство, об’єднати державу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Зустріч із Президентом відбулася за ініціативи Міжнародної ради російських співвітчизників напередодні зборів цієї організації, які вперше проводяться в Україні.

Представники Ради наголосили, що рішення, які нині ухвалює чинний Президент України, позитивно сприймаються як ними особисто, так і в громадах країн, які вони представляють.

У рамках зустрічі представники МРРС вручили В.ЯНУКОВИЧУ почесну нагороду від організації за внесок у розвиток співпраці з Росією.