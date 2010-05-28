Черговий конфуз Януковича: він переплутав Буковину з Буковелем (аудіо)

Поїздка Президента України Віктора Януковича на Львівщину не обійшлася без конфузу. Про це пише "Львівський портал".

Під кінець засідання Ради регіонів Віктор Янукович висунув пропозицію про те, щоб Україна подала заявку на проведення зимової Олімпіади 2022 року і при цьому сказав, щоб провести зимову Олімпіаду на Буковині.

“Зараз там немає відповідної інфраструктури, але, коли ми подамо заявку, будемо мати час, щоб все підготувати для Олімпіади в Карпатах” - сказав Президент.

Аудіо тут

Як виявилося, Янукович сплутав Буковину з Буковелем ― одним із найкращих гірськолижних курортів в Україні.

Вже перед прес-конференцією Януковича заступник голови Адміністрації Президента Ганна Герман намагалася “відмити” главу держави. “Йшлося про Буковель у Карпатах. Зрештою, на Буковині також є пагорбки і це ще теж Карпати, - сказала вона. - Там, пам`ятаєте Франківська область з Чернігівською, тобто Чернівецькою, через річку, через Черемош. Одна частина гори на буковинській стороні, а друга на прикарпатській, так що там сенсації немає".

Аудіо з "Української правди"