Олесь Довгий показав своїй дівчині ”Любовь-морковь” (фоторепортаж)

На допрем’єрний показ фільму "Любовь-морковь" секретар Київської міськради Олесь Довгий прийшов разом зі своєю дівчиною. Юлія працює в одному з елітних бутиків одягу в київському пасажі. Вона – бренд-менеджер, що, вочевидь, передбачає визначення стратегії та ідеологію всієї рекламної компанії бренду.

Прошмигнувши до зали перед самим початком сеансу, пропустивши перед цим VIP-фуршет, Олесь у супроводі своєї дівчини і співвласника кінотеатру, депутата Київради Євгена Шаломеєва всілися десь в районі 12-13 ряду на центральних місцях. Спочатку закохані мило спілкувалися одне з одним, а потім Довгий переключив свою увагу на сусіда, точніше на його ключі від машини.

Однак фільм Олесю та його дівчині явно не сподобався. Молоді люди не досиділи до кінця, пішовши з половини сеансу.

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