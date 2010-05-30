Яценюк хоче, щоб ПР голосувала за закон проти свого "ожиріння"

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, лідер "Фронту змін" Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує скоротити на 20% витрати на утримання Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Про це він заявив в ефірі передачі "Шустер Live" на телеканалі “Україна”.

"Моя позиція дуже чітка: я вимагаю, щоб Партія регіонів скасувала, а точніше зменшила на 20% всі витрати на утримання Президента, Верховної Ради і утримання Кабінету міністрів", - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, всі країни світу зменшують витрати на утримання своїх владних органів і лише Україна пішла у зворотному напрямку.

"До того моменту, поки Партія регіонів не поставить на голосування закон про зменшення свого “ожиріння”, до того моменту в парламенті немає сенсу ні за що голосувати", - сказав він.

Довідка УНІАН. За інформацією тижневика «Коментарі:», який посилається на дані державного і місцевих бюджетів, видатки на утримання чиновників усіх рівнів зросли на 25%, порівняно з минулим роком.

Як пише видання, цього року витрати на утримання Державного управління справами збільшуються на 233,6 млн. грн., або на 28%, а на забезпечення діяльності Президента планується витратити на 34 млн. грн., або на 17% більше, ніж роком раніше.

Усього утримання ДУС обійдеться країні більш як в 1 млрд. грн. Більш як на 32 млн. грн. збільшуються витрати на утримання секретаріату Кабміну (на 12%), а витрати на утримання апарату Верховної Ради зросли на 81,2 млн. грн., або на 11%, порівняно з 2009 роком.