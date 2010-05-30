НУ про агентів Кремля, професійних українофобів і зовнішню політику

«Наша Україна» заявляє, що зовнішня політика держави має здійснюватися в інтересах всього українського суспільства, а не бути суб’єктивним відображенням поглядів “професійних українофобів та відвертих агентів Кремля та задовольняти апетити купки олігархів”.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою “Нашої України”, “за три місяці свого перебування на посаді Віктор ЯНУКОВИЧ не вніс жодного законопроекту до Верховної Ради, не ініціював жодної реформи, не виступив з жодною ініціативою, спрямованою на покращення життя українців. Натомість новий керманич встиг зробити низку кроків у зовнішньополітичній сфері, які завдали серйозного удару по національним інтересам України”.

На переконання авторів заяви, “ознаками перших місяців перебування ЯНУКОВИЧА при владі стали згортання свободи слова, повернення до практики ручного керування економікою, посилення ролі олігархів у прийнятті політичних рішень та активна політика русифікації в освіті, культурі і науці.

До цього додається активізація «п’ятої колони», яка тепер вже не ховаючись і на найвищих посадах здійснює свою підривну діяльність в кількох напрямах: у політичному, культурному, військовому, економічному, енергетичному, інформаційному”.

“Під завісою запевнень у незмінності європейського курсу України, під прикриттям заяв про інтереси народу, про підвищення соціальних стандартів, планомірно, методично й підступно відбувається перетворення нашої держави на залежного від Росії каліку. Усі без винятку зовнішньополітичні рішення останнього були прийняті винятково в інтересах цієї держави. Росія дозволяє собі грубо й нахабно втручатися у наші внутрішні справи”, наголошують у “Нашій Україні”.

“Знаменно, - йдеться у заяві, - що під час виборчої кампанії зовнішня політика, попри те, що вона є парафією Президента, не була в центрі уваги ЯНУКОВИЧА. Більше уваги він приділяв економічній та соціальній сфері. Саме в надії на розвиток реформ і підвищення соціальних стандартів за нього віддавали свої голоси українські громадяни. Чи не тому спеціально для ЯНУКОВИЧА «зачищають» простір від незручних журналістів чи пікетувальників у Львові, Києві та інших українських містах. Мабуть, йому соромно дивитися своїм виборцям у очі. Адже Віктор ЯНУКОВИЧ нахабно обдурив своїх співвітчизників, замість хліба нагодувавши їх байками про вічну дружбу «старшого брата». На жаль, ця дружба має конкретні грошові виміри та негативні наслідки для України. «Старший брат» розкриває свої обійми лише для того, щоб задушити в них все українське”.

“Угоди в гуманітарній сфері загрожують повною русифікацією українського простору. Посилення співпраці у галузі кінематографії вб’є самобутнє українське кіно. Перебування Чорноморського флоту стримує розвиток Севастополя. І таких прикладів можна навести багато. Наприклад, «співробітництво» у авіаційній чи енергетичній сферах призведе до повної ліквідації цих галузей в Україні. Так, нещодавно оголошене створення спільного підприємства ДП «Антонов» і російського ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» фактично означатиме початок поглинання російським промисловим гігантом свого прямого конкурента з України. Таким чином, в обмін на дешевий газ для олігархів Україна знищує в інтересах Росії свої конкурентоздатні підприємства”, наголошують автори заяви.

«Наша Україна» закликає Президента: “Досить обдурювати українців! Україні потрібні реформи, а не чергові поступки Росії”.