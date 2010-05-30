Азаров переконав чернівецьких регіоналів погодитися на його кандидата

Рада Чернівецької обласної організації Партії регіонів на своєму засіданні прийняла рішення рекомендувати однопартійцям на обласній звітно-виборчій конференції Партії регіонів, яка має відбутися 18 червня, обрати головою осередку голову Чернівецької облдержадміністрації Михайла ПАПІЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято обласною радою партії після розгляду особистої рекомендації нинішнього голови Партії регіонів Миколи АЗАРОВА обрати головою обласного партосередку діючого губернатора Буковини.

Чернівецьку обласну організацію Партії регіонів з дня її створення очолював Микола РОМАНЮК, який нещодавно за партійними списками ПР потрапив до парламенту. В інтерв’ю місцевим ЗМІ він офіційно погодився з тим, що «йому важко буде суміщати обов’язки керівника обласної парторганізації з обов’язками народного депутата». За його словами, він «сам запропонував замінити себе на посаді лідера місцевих регіоналів».

Водночас, як повідомило джерело в Чернівецькій обласній організації ПР, до цього часу у партійних надрах буковинських регіоналів зріло чимале незадоволення кадровою політикою М.ПАПІЄВА, який «віддає перевагу власним кадрам, аніж партійним» під час нових призначень на посади в облдержадміністрації та районних держадміністраціях.

За словами джерела, перша спроба М.ПАПІЄВА очолити обласний осередок ПР на Буковині «провалилася приблизно місяць тому», коли це питання на обласній раді партії фактично зірвав М.РОМАНЮК зі своїми найближчими соратниками, який терміново прибув на раду партії з Києва до Чернівців.

За даними джерела, особливе невдоволення у буковинських регіоналів викликало призначення М.ПАПІЄВИМ першим заступником свого кума - колишнього члена НРУ і колишнього голову обласної організації партії «Громада» Георгія ГАЛИЦЯ, керівником апарату ОДА колишнього заступника голови обласної організації НРУ Василя БУРЛАКУ та начальником обласного управління у справах захисту прав споживачів нинішнього заступника голови обласної організації «Нашої України», колишнього заступника голови ОДА у попереднього губернатора Буковини Володимира КУЛІША – Бориса БАГЛЕЯ.

Після цього, як стверджує джерело, заяви на вступ до Партії регіонів подали Г.ГАЛИЦЬ і В.БУРЛАКА, однак 26 травня рада обласної організації Партії регіонів рекомендувала обласній і всім міським і районним організаціям запровадити мораторій на прийом нових членів партії до завершення місцевих виборів. Отримати партквиток до виборів зможуть лише активісти партійної молодіжки ПР.

Довідка УНІАН. Наприкінці 90-х та на початку 2000-го року М.ПАПІЄВ очолював на Буковині обласний осередок СДПУ(о). У 1997-му став заступником голови Чернівецької облдержадміністрації. Двічі народний депутат: 2002-го – від СДПУ(о), 2007-го – від Партії регіонів. Г.ГАЛИЦЬ був заступником міністра соціального захисту в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА у 2006 році, коли його очолював М.ПАПІЄВ.