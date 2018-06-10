Віхи тижня. Україна без НАТО, Ющенко без Тимошенко, Литвин без вибору

Віктор Янукович не без задоволення оголосив, що вступ до НАТО для України виглядає нереальним. Віктор Ющенко з`явився на раді партії «Наша Україна», щоб піддати критиці Юлію Тимошенко. Володимир Литвин розраховує, що з питання проведення місцевих виборів буде прийнято зважене рішення.

Перший візит у президентській якості в столицю Галичини став для Віктора Януковича показовим. Опозиційні сили не змогли завадити проведенню Ради регіонів за участю президента і численних чиновників. Глава держави закликав Національний банк здешевити кредити для реального сектора економіки і привести комунальні тарифи в масштабах країни до спільного знаменника. Проте головною стала заява з сфери зовнішньої політики: у Львові Віктор Федорович підкреслив, що на сьогоднішній момент вступ до НАТО для України є нереальним. При цьому він запевнив, що наша країна продовжить масштабну співпрацю з Альянсом. Янукович зробив різкий зовнішньополітичний кульбіт. Хоча свій реальний шанс на швидкий вступ до Північноатлантичного альянсу Україна втратила ще в квітні 2008 року, під час Бухарестського саміту НАТО. Наші масштабні внутрішньополітичні суперечності настільки втомили натівських функціонерів, що заяву Віктора Януковича вони сприйняли без здивування і засмучення.

Віктор Ющенко, який послідовно заявляв про необхідність вступу України до Альянсу, не став різко критикувати свого тезку-президента за зміну зовнішньополітичного курсу. У Віктора Андрійовича є інший об`єкт для критики – Юлія Тимошенко. Засідання ради партії «Наша Україна» фактично перетворилося на проголошення анафеми лідера БЮТ за розкольницьку діяльність в націонал-демократичному середовищі і численні іміджеві втрати «Нашої України». Екс-президент щодо перспектив співпраці з колишнім прем`єром налаштований різко негативно. Втім, подібне ставлення до колишнього соратника по Майдану для Ющенка не новина. Лідер «Нашої України» заразом продемонстрував, що тримає руку на пульсі подій країни і закликав однопартійців готуватися до місцевих виборів і укріплювати парламентське представництво партії. У той же час важко уявити, що ефективним реаніматором фракції НУ–НС виявиться Віктор Андрійович, який свого часу благословив створення політичного альянсу, що виявився недовговічним.

Тема місцевих виборів гостро болить і Володимирові Литвину, який несподівано чітко усвідомив, що за абонемент на перебування в спікерському кріслі доведеться розраховуватися втратою політичної перспективи. Поки Володимир Михайлович акуратно закликає до прийняття зваженого рішення щодо проведення місцевих виборів, але це лише прелюдія до «арії самотнього спікера». Якщо Литвина і далі заганятимуть в кут, він спробує довести, що в житомирських вирах водяться біси з хорошою апаратною підготовкою, здатні ламати через коліно масштабні плани правлячої коаліції.

Не виключено, що Володимира Михайловича надихнула заява його давнього знайомця, а зараз колеги Сергія Льовочкіна. Глава президентської адміністрації не без підстав вважає, що пакет реформ, який Віктор Янукович планує оприлюднити на початку червня, може стати серйозним випробуванням для коаліції. Сергій Володимирович, зокрема, згадав про плани Банкової щодо створення повноцінного і прозорого ринку землі. Видно, це не єдиний резонансний момент у реформах Януковича. Але Льовочкін упевнений, що коаліція витримає випробування. Напевно, щоб підтвердити цю впевненість, на минулому тижні поповзли чутки про входження 15 членів фракції НУ–НС до складу коаліції. Лідер «Народної самооборони» Юрій Луценко прокоментував їх сакраментальним «Не дочекаєтеся!» Ех, Юрію Віталійовичу, в тому то й справа, що дочекаються – хай не відразу 15, хай не «тушками», а «опудалами», але дрейф депутатської маси з опозиційних лав у тихий коаліційний затон став постійним процесом.

Юлії Тимошенко, яка гастролює обласними центрами, саме час подумати про дієвіший, ніж процедура перереєстрації «сердечних» фракцій у радах різних рівнів, механізм впливу на ситуацію в середовищі однодумців. Справа в тому, що Юлія Володимирівна виглядає серйозно відірваною від реальності. Незмінні заклики до дострокових парламентських виборів укупі із закликами до місцевих рад голосувати проти «зрадницьких угод» із Росією демонструють, що у лідера БЮТ серйозна криза жанру. Парадокс ситуації полягає в тому, що «залишити країну» Тимошенко ні на кого – роль самопризначеного лідера опозиції вимагає постійної присутності в інформаційному полі.

Втім, проблеми знаходяться і в коаліції. Не виключено, що її у прямому розумінні можуть зіпсувати дороги. Уряду вже довелося перекинути вінницького губернатора Володимира Демішкана на керівництво «Укравтодором», оскільки ситуація у відомстві опинилася настільки далекою від ідеальної, що дії колишнього керівництва привернули підвищену увагу правоохоронців. У результаті звільнилася вакансія у Вінниці, яку по ідеї повинен заповнювати Блок Литвина. Не виключено, що зайняти крісло тамтешнього губернатора запропонують Петрові Порошенку, який не хоче випадати з великої політики.

Євген Магда