Мартинюк вибачився за наглість, але види на своє крісло збереже

Комуністична партія України самостійно братиме участь у дострокових парламентських виборах у разі їх проведення.

Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив перший заступник голови Верховної Ради, один із лідерів КПУ Адам МАРТИНЮК.

«Ми підемо самостійно, і КПУ буде в парламенті», - заявив А.МАРТИНЮК.

Він також наголосив, що згідно з результатами усіх соціологічних досліджень, оприлюднених останнім часом, Компартія долає бар’єр у 3%, необхідний для проходження до ВР. «Жодні з соціологічних досліджень, оприлюднені останнім часом, не говорять про те, що комуністи не потраплять до парламенту», - сказав А.МАРТИНЮК.

При цьому він висловив упевненість, що навіть після проведення нових парламентських виборів знову обійматиме посаду першого віце-спікера. «Вибачте за наглість, але я вірю, що і в четвертий раз я буду заступником голови Верховної Ради», - наголосив А.МАРТИНЮК.

Відповідаючи на запитання, за рахунок яких коштів буде фінансуватися виборча кампанія КПУ, перший заступник голови ВР наголосив, що члени фракції Компартії щомісяця зі своїх зарплат в цілому перераховують у партійний бюджет біля 100 тисяч гривень.

При цьому А.МАРТИНЮК висловив упевненість, що, принаймні, найближчі два роки в Україні не відбудуться позачергові парламентські вибори. «Парламентських виборів дострокових не буде, бо немає передумов», - додав він.