У Києві пікетували Посольство Росії на підтримку "Стратегії 31"

Сьогодні у Києві активісти громадських організацій пікетували Посольство Російської Федерації в Україні на підтримку російських опозиціонерів, які відстоюють право на свободу зібрань.

Як повідомив УНІАН голова столичного осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації "Фундації регіональних ініціатив" Михайло ЛЕБЕДЬ, в акції взяли участь члени ВМГО “Фундація регіональних ініціатив”, правозахисної громадської організації “Інститут "Республіка”, профспілки “Народна солідарність” провели біля будівлі посольства театралізовану акцію на підтримку російських правозахисників, які відстоюють право на свободу зібрань, і 31 числа кожного місяця проводять акції з вимогою до керівництва РФ дотримуватися положення законодавства, що гарантує право громадянам на мирні масові акції протесту.

За словами М.ЛЕБЕДЯ, ініційовані українським парламентом зміни до відповідного закону можуть суттєво звузити права громадян України на проведення мирних акції протесту.

"У нас може статися так само, як зараз відбувається в Росії, коли влада через міліцію карає учасників таких заходів", - сказав він.

За словами М.ЛЕБЕДЯ, під час сьогоднішньої акції її учасники розіграли таку сценку: люди у камуфляжній формі, які уособлюють представників правоохоронних органів, розривали плакати мітингувальників.

Довідка УНІАН. З літа 2009 року 31 числа кожного місяця (якщо таке число є) російські опозиціонери та правозахисники проводять безстрокову серію громадянських акцій протесту на захист 31-ї статті Конституції РФ (про свободу зібрань). Цей рух називається «Стратегія-31».