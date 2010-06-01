Янукович назвав найвищий пріоритет у зовнішній політиці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що зволікання з ухваленням закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики створює загрозу для національної безпеки і національним інтересам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, що проходить зараз у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що сьогодні РНБО розглядає стратегічне питання – законопроект «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики».

«Цей ключовий документ має визначити принципи та пріоритети державної політики на довгострокову перспективу», - сказав Президент.

За його словами, необхідно визнати, що «всі ці роки питання основ внутрішньої і зовнішньої політики не було врегульовано на законодавчому рівні».

«Я розглядаю законодавчу ініціативу щодо основ внутрішньої і зовнішньої політики як системоутворючу і як таку, що розкриває і регламентує політику держави, незалежно від внутрішньополітичної кон’юнктури. Це дуже важливо», - заявив глава держави.

За його словами, необхідність розгляду такого законопроекту на засіданні РНБО пов’язана з тим, що подальше зволікання із врегулюванням цього питання створює загрозу національній безпеці та національним інтересам України.

«Прийняття такого закону дозволить, нарешті, навести лад у розпорошеному і неузгодженому законодавстві. Цей закон я розглядаю як перший і надзвичайно важливий крок на шляху до системних реформ у всіх сферах нашого життя», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про засади внутрішньої політики, які запропоновані у цьому законопроекті, Президент зазначив, що йдеться про чітке формулювання принципів, на яких здійснюватиметься подальше реформування політичних та соціальних інститутів держави.

«Серед пріоритетних цілей внутрішньої політики – забезпечення соціального консенсусу, широкого внутрішнього діалогу та громадсько-політичної стабільності», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і додав, що засади внутрішньої політики покладають на державні органи певні зобов’язання, що, за його словами, дуже важливо.

Акцентуючи увагу на засадах зовнішньої політики держави, Президент наголосив, що «у проекті ми чітко відзначаємо найвищу пріоритетність європейського стратегічного курсу України».

«Це основний вектор нашого розвитку, що визначає зміст суспільних перетворень і основну спрямованість нашої зовнішньої і внутрішньої політики», - підкреслив глава держави.

Наступною зовнішньополітичною позицією України Президент визначив стратегічне партнерство з Росією, стратегічні відносини із США, які, за словами В.ЯНУКОВИЧА, також були і залишаються важливим напрямом української зовнішньополітичної позиції.

«Принципово важливо також поглиблювати розвиток стосунків з країнами, що стверджуються як нові світові центри зростання», - заявив Президент України.

Як також наголосив глава держави, внутрішня і зовнішня політика повинні забезпечити належний рівень обороноздатності держави, вагомою складовою у чому «є необхідність забезпечення співпраці з європейськими і атлантичними структурами сфері оборони».

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що після розгляду законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики сьогодні на засіданні РНБО подасть його як невідкладний на розгляд Верховної Ради.