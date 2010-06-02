Прем'єр-міністр Японії пішов у відставку, бо не виконав обіцянку

Прем`єр-міністр Японії Юкіо Хатояма заявив про свою відставку.

Своє рішення він пояснив тим, що втратив довіру народу.

Як повідомляє радіостанція "Эхо Москвы", всього за дев`ять місяців Юкіо Хатояма з найпопулярнішого політика Японії перетворився на аутсайдера. На виборах у вересні минулого року його підтримувало близько 70% виборців, тепер його рейтинг впав до 20%. Вирішальну роль в стрімкому падінні довіри до прем`єра зіграло питання про військову базу США на Окінаві. Вигнати американців було однією з головних передвиборних обіцянок Хатоями, і він її не стримав. На переговорах з президентом США Бараком Обамою японський прем`єр обійшов це питання стороною. Крім того, на рейтингу Хатоями негативно відбилася серія скандалів навколо фінансової нечистоплотності його найближчого оточення.

Вибори нового лідера Демократичної партії Японії, який і стане прем`єром, намічені на завтра.