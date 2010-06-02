Азаров проїхався по «баригах», які торгують ковбасою по 60 гривень

Уряд України має намір впритул зайнятися системною модернізацією агропромислового комплексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Він повідомив, що вже сьогодні буде проведено широку нараду на цю тему.

М.АЗАРОВ зазначив, що ситуація в АПК підтверджує, що всі спроби реформ не дали очікуваного результату.

«Прийшов час розірвати замкнуте коло виснаження, втрати продуктивності земель, продуктивності сільськогосподарської праці. Умовно кажучи, потрібно все відкласти в сторону й із залізною послідовністю взятися за два напрямки. Перше – забезпечити село передовою технікою та технологіями й друге – забезпечити цінову політику, яка б стимулювала товаровиробника. Скажіть, це нормально, коли молоко у селянина приймають за гривню, а сир продають за сімдесят? Це нормально, коли м`ясо заготовляють за десять гривень, а ковбасу продають по шістдесят? Це не ринок, шановні колеги, це суцільне паразитування на роботі селян”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що “бариги ніколи не створять той середній клас, який є двигуном і опорою сучасного демократичного суспільства”.

Прем`єр зазначив, що АПК потребує системної модернізації, яку необхідно проводити паралельно зі зміною структури торгівлі. “Інфраструктура агровиробництва вимагає істотних вкладень, а соціальна сфера на селі в останні п`ять років лише вмирала”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він вказав на необхідність оновлення сільгосптехніки вітчизняними конкурентноздатними машинами. “Питання технічного переоснащення, причому вітчизняною конкурентноздатною технікою, вже давно перезріло... Цю проблему потрібно вирішувати й на регіональному, й на центральному рівнях”, - сказав прем`єр-міністр.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні уряд планує затвердити порядок розподілу коштів держбюджету на закупівлю вітчизняної техніки й обладнання для АПК на умовах фінансового лізингу.

Також планується оновити склад міжвідомчої експертної ради, яка відпрацьовуватиме питання державної технічної політики в АПК, включивши до ради представників центральних органів виконавчої влади, профільних наукових і дослідницьких установ.