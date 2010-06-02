Азаров проїхався по «баригах», які торгують ковбасою по 60 гривень
Уряд береться за АПК
Уряд України має намір впритул зайнятися системною модернізацією агропромислового комплексу України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.
Він повідомив, що вже сьогодні буде проведено широку нараду на цю тему.
М.АЗАРОВ зазначив, що ситуація в АПК підтверджує, що всі спроби реформ не дали очікуваного результату.
«Прийшов час розірвати замкнуте коло виснаження, втрати продуктивності земель, продуктивності сільськогосподарської праці. Умовно кажучи, потрібно все відкласти в сторону й із залізною послідовністю взятися за два напрямки. Перше – забезпечити село передовою технікою та технологіями й друге – забезпечити цінову політику, яка б стимулювала товаровиробника. Скажіть, це нормально, коли молоко у селянина приймають за гривню, а сир продають за сімдесят? Це нормально, коли м`ясо заготовляють за десять гривень, а ковбасу продають по шістдесят? Це не ринок, шановні колеги, це суцільне паразитування на роботі селян”, - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому він підкреслив, що “бариги ніколи не створять той середній клас, який є двигуном і опорою сучасного демократичного суспільства”.
Прем`єр зазначив, що АПК потребує системної модернізації, яку необхідно проводити паралельно зі зміною структури торгівлі. “Інфраструктура агровиробництва вимагає істотних вкладень, а соціальна сфера на селі в останні п`ять років лише вмирала”, - сказав М.АЗАРОВ.
Він вказав на необхідність оновлення сільгосптехніки вітчизняними конкурентноздатними машинами. “Питання технічного переоснащення, причому вітчизняною конкурентноздатною технікою, вже давно перезріло... Цю проблему потрібно вирішувати й на регіональному, й на центральному рівнях”, - сказав прем`єр-міністр.
При цьому він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні уряд планує затвердити порядок розподілу коштів держбюджету на закупівлю вітчизняної техніки й обладнання для АПК на умовах фінансового лізингу.
Також планується оновити склад міжвідомчої експертної ради, яка відпрацьовуватиме питання державної технічної політики в АПК, включивши до ради представників центральних органів виконавчої влади, профільних наукових і дослідницьких установ.