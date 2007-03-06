Балога у лісі подарував Тимошенко свисток (фото)

Сьогодні у Пущі-Водиці під Києвом відбулося підписання угод між керівниками регіональних партійних осередків та фракцій у місцевих та обласних радах блоку «Наша Україна» і БЮТ.

Відповідаючи на запитання журналістів, що для Ю.ТИМОШЕНКО символізує свисток, подарований головою ради партії «Наша Україна» Віктором БАЛОГОЮ, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «свисток є символом того, що демократичні сили можуть об’єднатися в єдину команду». «Іноді потрібно мати певну звукову можливість скликати демократичні сили до єдиного кола», - сказала лідер БЮТ.

Фото Анни Андрієвської/Українська правда