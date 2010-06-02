Фракція БЮТ демонстративно залишила сесійний зал

Фракція БЮТ не братиме участі в сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, оскільки до порядку денного не були включені законопроекти, на розгляді яких наполягає опозиція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила народний депутат від БЮТ Ольга БОДНАР.

Вона нагадала, що у середу, згідно з Регламентом парламенту, порядок денний формують опозиційні фракції.

«Мова йшла про включення до порядку денного законопроектів, які пропонує опозиція, але, на жаль, коаліція вирішила, що навіть цього не варто робити», - сказала народний депутат.

О.БОДНАР зауважила, що фракція БЮТ не бачить сенсу сьогодні працювати в сесійній залі. Вона повідомила, що зараз відбудеться засідання фракції, після якого депутати працюватимуть у комітетах.

Водночас О.БОДНАР зазначила, що фракція БЮТ завтра працюватиме в сесійній залі парламенту.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 червня, голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що БЮТ наполягає на розгляді 2 червня пакету законопроектів, спрямованих на розвиток малого і середнього бізнесу.