Табачник співав жінкам дифірамби, а Мороз читав їм свої вірші (фоторепортаж)

Табачник співав жінкам дифірамби, а Мороз читав їм свої вірші (фоторепортаж)

18:28, 06 березня 2007
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Чиновники чоловічої статі привітали жінок-чиновників і жінок-депутатів – зі святом, що наближається цього тижня.

Чиновники чоловічої статі привітали жінок-чиновників і жінок-депутатів – зі святом, що насувається цього тижня. Серед перших були гуманітарний віце-прем’єр Дмитро Табачник, його колеги Віктор Корж, Михайло Папієв, Олександр Ніколаєнко, а також спікер Олександр Мороз, який виступив не лише як голова ВР, але й зачитав свої поезії.

Цього разу в Мороза була вдячна аудиторія

Жінки мліли від його трохи графоманських віршів

Заслуховувалися навіть Табачник з Коржом. Або робили вигляд

...а Папієв – з Тетяною Засухою

...голубіла земля від небес яснооких і співала душа березневі пісні...

“ну як я?” - сам спікер себе заслуховувався...

Ніна Карпачова чи то дар Мороза хвалила, чи розповідала, як любить жіноче свято

Після поезій усі перемішалися, пили шампанське й вітали жінок квітами

Фото Дмитра Стаховського

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