Табачник співав жінкам дифірамби, а Мороз читав їм свої вірші (фоторепортаж)
18:28, 06 березня 2007
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Чиновники чоловічої статі привітали жінок-чиновників і жінок-депутатів – зі святом, що наближається цього тижня.
Чиновники чоловічої статі привітали жінок-чиновників і жінок-депутатів – зі святом, що насувається цього тижня. Серед перших були гуманітарний віце-прем’єр Дмитро Табачник, його колеги Віктор Корж, Михайло Папієв, Олександр Ніколаєнко, а також спікер Олександр Мороз, який виступив не лише як голова ВР, але й зачитав свої поезії.
Цього разу в Мороза була вдячна аудиторія
Жінки мліли від його трохи графоманських віршів
Заслуховувалися навіть Табачник з Коржом.
і Папієв з Тетяною Засухою заслухалися. Або робили вигляд...
...голубіла земля від небес яснооких і співала душа березневі пісні...
“ну як я?” - сам спікер себе заслуховувався...
Ніна Карпачова чи то дар Мороза хвалила, чи розповідала, як любить жіноче свято
Після поезій усі перемішалися, пили шампанське й вітали жінок квітами
Фото Дмитра Стаховського
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