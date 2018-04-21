Табачник співав жінкам дифірамби, а Мороз читав їм свої вірші (фоторепортаж)

Чиновники чоловічої статі привітали жінок-чиновників і жінок-депутатів – зі святом, що насувається цього тижня. Серед перших були гуманітарний віце-прем’єр Дмитро Табачник, його колеги Віктор Корж, Михайло Папієв, Олександр Ніколаєнко, а також спікер Олександр Мороз, який виступив не лише як голова ВР, але й зачитав свої поезії.

Фото Дмитра Стаховського