Депутати від БЮТ погрожують не ходити на роботу по середах

Якщо коаліція і надалі по середах відмовлятиметься розглядати опозиційні законопроекти, то фракція БЮТ не братиме участь в таких пленарних засіданнях Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник лідера фракції БЮТ, голова опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

«Якщо середа і надалі залишиться днем провалу всіх законопроектів, які є в порядку денному, то іншого права, як ігнорувати такі засідання, не існує», - сказав він.

С.СОБОЛЄВ нагадав, що право опозиції формувати порядок денний по середах прописано в регламенті. «Тому дайте нам можливість принаймні ці законопроекти доповісти, а далі можете їх ігнорувати і не голосувати. А нам не дають навіть такого права», - сказав С.СОБОЛЄВ.