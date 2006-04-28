У Києві шість нових голів

У Київській міській державній адміністрації офіційно представлено новообраних голів рад шести районів: Деснянського, Печерського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови столичної міськдержадміністрації Іван ФОМЕНКО повідомив, що 26 квітня відбулась перша сесія новообраної Деснянської райради, на якій головою ради було обрано Юрія ЗАХАРИЧЕВА (Блок Леоніда Черновецького).

Того ж дня, за словами І.ФОМЕНКА, на сесії Печерської райради головою ради обрано Сергія СУЩЕНКА (фракція «Наша Україна»).

27 квітня також відбулися перші сесії рад у Оболонському районі, де головою райради обрано Вадима ЯГОДКУ (фракція «Наша Україна»); у Подільському районі – головою райради обрано Євгена РОМАНЕНКО (Блок Леоніда Черновецького); головою Солом’янської райради переобрано Івана СИДОРОВА (фракція «Наша Україна»); у Шевченківському районі головою райради обрано Віктора ПИЛИПИШИНА (Народного блоку Литвина).