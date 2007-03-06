Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає зусилля, спрямовані на консолідацію демократичних сил України. Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, глава держави сказав сьогодні на прес-конференції у Чернівцях, ще раз підтвердивши висловлену ним позицію з цього приводу в нещодавньому листі до лідерів опозиційних фракцій Верховної Ради після підписання угоди між «Нашою Україною» та БЮТ.

«Мені приємно відзначити, що з’їзд «Нашої України», який відбудеться 31 березня, передбачає якраз об’єднання певної групи політичних партій, сил в одну політичну силу з одним статутом», – сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, такий крок робиться для того, щоб мінімізувати проблеми формальних відносин, які виникають у різних політичних партій, в тому числі й щодо процедур прийняття тих чи інших рішень. На думку Президента, такі формальні моменти «на багато часу відкидають політичну динаміку». Нині, підкреслив В.ЮЩЕНКО, суспільство є свідком порозуміння політиків з «Нашої України» та з інших політичних партій щодо консолідації демократичного руху України. «Для демократії України це завжди був дуже складний амбітний виклик», – констатував В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, нині саме об’єднання «дає найкращу відповідь на те, як згармонізувати українську політику».

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що сьогодні слід вести дискусію не про «повноваження Президента чи іншої фігури», а про збалансовану систему противаг, паритету, взаємного контролю між гілками влади. Важливу роль у цьому процесі має відігравати опозиція як інститут, що також повинен брати участь у формуванні державних рішень. «Опозиція повинна бути об’єднаною, згуртованою, солідаризованою», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві регіональні осередки «Нашої України» і Блоку Юлії Тимошенко підписали угоди про співпрацю.