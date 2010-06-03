“Із Нью-Йорка з любов’ю: Йонас Мекас, “Флуксус” і американський кіноавангард”

Посольства Америки й Литви в Україні разом із Центром візуальних мистецтв Йонаса Мекаса, Музеєм сучасного образотворчого мистецтва в Києві і Національною спілкою кінематографістів України оголошують про відкриття 8 червня виставки: «Із Нью-Йорка з любов’ю: Йонас Мекас, “Флуксус” та американський кіноавангард».

Ця виставка висвітлює історію американського кіноавангардистського руху, розповідає про його найвидатніших представників і представляє найрізноманітніші його зразки, зокрема 16-міліметрові стрічки, мистецтво руху «Флуксус», кінокадри, документи та відеоінсталяції.

Крім цього, можна буде побачити нову роботу кінематографіста-новатора Йонаса Мекаса і твори таких культових діячів руху «Флуксус», як Джордж Мацюнас, Йоко Оно, Джордж Брехт, Нам Джун Пайк, Бен Вотріє.

Легендарний кінематографіст Йонас Мекас продовжує свою новаторську діяльність – знімає фільми і відеоінсталяції. Його твори демонструвалися на Венеційських бієнале і у Центрі «P.S.1» MoMA (Музею сучасного мистецтва) у Нью-Йорку.

На виставці буде показано мультиекранну інсталяцію Мекаса «Квартет деструкції» і незакінчену серію 16-міліметрових фільмів «До Нью-Йорка з любов’ю».

У фільмах Мекаса можна побачити його відомих друзів і людей, з якими він зустрічався у своєму житті, зокрема Джона Леннона, Йоко Оно, Сальвадора Далі, Джорджа Мацюнаса, Енді Воргола, Річарда Серра, Нама Джуна Пайка і Аллена Гінсберга.

Також буде представлено стрічку «Zefiro Torna: сцени з життя Джорджа Мацюнаса» (1992), яку Мекас присвятив своєму давньому другові й колезі, митцеві напряму «Флуксус».

Для показу було відібрано основні твори з нещодавно придбаної Центром колекції «Флуксусу». Знак «No Smoking» (1963/1973), зроблений за ідеєю Мацюнаса, його спільний твір з Джорджем Брехтом, використаний компанією «Iced Dice» (1964), та робота Йоко Оно «Do It Yourself» (1966) демонструють дотепну природу руху «Флуксус» і здатність його представників творити мистецькі форми з повсякденних об’єктів і дій.

Запрошуємо представників ЗМІ на прес-конференцію Йонаса Мекаса та урочисте відкриття виставки

8 червня 2010 року в Музеї сучасного образотворчого мистецтва України за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17. О 17.00 - прес-конференція Йонаса Мекаса, О 18.00 - урочисте відкриття виставки (вхід за запрошеннями або за акредитацією для ЗМІ). Акредитація на прес-конференцію для ЗМІ обов’язкова: тел.: +38 050 517 00 77; + 38 066 44 99 254 або e-mail: officepressa@gmail.com Виставка для публіки триватиме з 9 по 22 червня 2010 року в Музеї сучасного образотворчого мистецтва України. За додатковою інформацією звертайтесь: Оксана Ракова медіа координатор моб: +38 050 517 00 77 e-mail: pr.kontrast@gmail.com

skype: oxana_rakova