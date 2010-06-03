Голова КС України хвалиться у Москві тим, що його багато критикують вдома

Спікер Ради Федерації РФ Сергій МІРОНОВ відзначає важливість співпраці Конституційних судів України і Росії для розвитку двосторонніх відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з головою Конституційного Суду України Андрієм СТРИЖАКОМ.

«Роль Конституційного Суду України, роль Конституційного Суду Росії к наших двосторонніх відносинах також значна, оскільки від того, як йтиме державне будівництво, якою буде економіка, яким буде соціальне самопочуття всередині наших країн – все це позначатиметься на наших відносинах», - сказав С.МІРОНОВ.

Він зазначив, що між КС України і Росії існує дуже тісна взаємодія.

На думку С.МІРОНОВА, питання, які покликані вирішувати суди в наших країнах, – це найважливіші питання самої державності, і від нормальної, ефективної роботи Конституційних судів залежить дуже багато.

Він наголосив, що між «двома братерськими народами» встановлюються відносини, які «мають бути». За його словами, це підтверджує, що після вступу Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду Президента України він сім разів зустрічався з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

У свою чергу, А.СТРИЖАК відзначив, що між КС України і Росії існує меморандум про співпрацю. Він запевнив, що контакти між Конституційними судами інтенсифікувались.

За словами А.СТРИЖАКА, останні «серйозні» рішення КС України вплинули на відносини з Росією, а також на роботу парламенту і уряду.

«Критики багато, але ми раді, що нас не хвалять, тому що коли хвалять, означає, що щось не так. Якщо багато критики, отже, ми на правильному шляху», - вважає А.СТРИЖАК.