До виступу Януковича біля палацу Україна зачищають рекламу (документ)

До сьогоднішнього виступу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Палаці “Україна” в Києві керівники рекламних агенцій мали на прилеглих до палацу територіях прибрати комерційну рекламу.

З відповідним листом (№196-3096 від 02.06.2010р.) до керівників рекламних агенцій звернулося комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації “Київреклама”.

Зокрема, у листі, підписаному директором Оленою БАКАЄВОЮ, зазначається: “На виконання доручення Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від 01.06.2010р. № 20216 та відповідно до звернення Адміністрації Президента України від 01.06.2010р. № 28-01/976, КП “Київреклама” просить до 18.00 02.06.2010р. забезпечити демонтаж комерційної реклами на прилеглій території до Національного палацу “Україна” (вул. Червоноармійська, 103) у зв’язку з проведенням заходів щодо Зібрання з нагоди виголошення Президентом України В.Ф.ЯНУКОВИЧЕМ послання до українського народу 3 червня 2010 р.”.

Також у листі вказано номер мобільного телефону, на який треба було “повідомити про виконання”.

Представник КП “Київреклами”, який відповів за цим номером, на запитання УНІАН, навіщо до виступу В.ЯНУКОВИЧА знімати комерційну рекламу, відповів, що вона “ніяк не вписується із тумбами з державними прапорами, які там будуть стояти”, і що “нам від них є таке доручення”. Водночас у “Київрекламі” запевнили, що коли захід за участю Президента завершиться, рекламу поновлять.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 червня, о 16.00 в Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться зібрання з нагоди виголошення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ послання до українського народу.