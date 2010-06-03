Міліція звільнила одеських журналістів, затриманих в порту

Журналістів ІА "МОСТ-Одесса" Олексія СІНІЛА і Володимира КРИЖАНОВСЬКОГО, затриманих кілька годин тому в Одеському порту службою безпеки приватної компанії "Н.", звільнили о 15.00 співробітники Одеського міського управління міліції.

Як повідомляє ІА «МОСТ-Одесса», зараз тривають слідчі дії.

Постраждалі від свавілля розповідають подробиці незаконного позбавлення волі і вилучення редакційного майна на території, що орендується у Одеського морського торгового порту.

Як уточнили А.СІНІЛО і В.КРИЖАНОВСЬКИЙ, після їх приходу на 134-й причал, де працює ця компанія, до них підійшов співробітник, який повідомив, що він є керівником служби безпеки компанії, і попросив журналістів пройти з ним. Коли журналісти відмовилися, охоронці застосували до них силу, відібрали знімальну апаратуру, мобільні телефони і відвели до кімнати, де залишили з ними одного працівника служби безпеки.

Завдяки тому, що В.КРИЖАНОВСЬКОМУ вдалося заховати один мобільний телефон, журналістам вдалося повідомити про інцидент в редакцію і звернутися по допомогу у міліцію.