У Польщі залило дорогу від німецького кордону до українського

Сильні зливи у Польщі знову призвели до збільшення рівня води у річках, що загрожує новим підтопленням населених пунктів в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських ЗМІ, найскладніша ситуація на сьогодні спостерігається на півдні країни, де донедавна тривало усування наслідків повені у травні.

Влада деяких міст готується до чергових підтоплень та можливої евакуації жителів.

У деяких містах, серед яких столиця Польщі – Варшава, останніми днями кілька разів були грози, в тому числі з градом.

Внаслідок підтоплення заблоковано також рух на автомобільних дорогах, в тому числі на трасі номер 4, яка веде від німецького кордону до пункту пропуску Корчова-Краківець на кордоні Польщі з Україною.

Повінь загрожує також Підкарпацькому воєводству на кордоні з Україною.

У низці місць через підтоплення та зсуви грунту руйнуються будинки.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд оцінював збитки від травневої повені в країні, від якої постраждали понад 100 тис. сімей та загинули 18 осіб, у понад 2 млрд. євро.