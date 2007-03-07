Качинський зустрів Ющенка на ґанку

У польському місті Плоцьк відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА із Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, Л.КАЧИНСЬКИЙ зустрів В.ЮЩЕНКА на ганку міської Ратуші, після чого військовий оркестр виконав гімни обох країн. Лідери держав обійшли стрій воїнів Почесної варти.

Після церемонії розпочалася зустріч глав держав.

З української сторони участь в офіційній церемонії взяли виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, секретар Ради національної безпеки і оборони України Віталій ГАЙДУК, віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Олександр МОЦИК, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, заступник голови правління ВАТ «Укртранснафта» Ігор ГОРОБЕЦЬ.

Заплановано, що після закінчення зустрічі глави держав ознайомляться з проектом нафтогону «Одеса-Броди-Плоцьк».