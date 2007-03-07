Віктор Пинзеник вчетверте став татом
12:56, 07 березня 2007Політика
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Дитинка і мама почувають себе добре
Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник 7 березня вчетверте став татом.
Вага хлопчика, що з`явився на світ в одному з пологових будинків Києва, - 3 779 грамів, зріст – 53 см.
Дитинка і мама, Марія Пинзеник, почувають себе добре, повідомляє пре-служба партії "Реформи і порядок".
За словами прес-секретаря, у Віктора Пинзеника вже є дві дорослі дочки та син.
Як назвати маля, сім`я ще не вирішила.
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