Віктор Пинзеник вчетверте став татом

Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник 7 березня вчетверте став татом.

Вага хлопчика, що з`явився на світ в одному з пологових будинків Києва, - 3 779 грамів, зріст – 53 см.

Дитинка і мама, Марія Пинзеник, почувають себе добре, повідомляє пре-служба партії "Реформи і порядок".

За словами прес-секретаря, у Віктора Пинзеника вже є дві дорослі дочки та син.

Як назвати маля, сім`я ще не вирішила.

Українська правда