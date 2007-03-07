БЮТ знову псуватиме нерви Черновецькому

З 12 березня Блок Юлії Тимошенко знову почне проводити у Києві збори ініціативних груп для організації проведення референдуму з питання висловлення недовіри меру столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник Київської міської організації політичної партії “Всеукраїнське об’єднання” Батьківщина” Анатолій СЕМИНОГА.

За його словами, нинішня ситуація в Київській міській державній адміністрації вигідна чиновникам, які збагачуються за рахунок киян. А.СЕМИНОГА вважає, що єдиним виходом з цієї ситуації є проведення референдуму і позбавлення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО повноважень мера столиці.

А.СЕМИНОГА нагадав, що КМДА вже відмовляла Блоку Юлії Тимошенко в реєстрації ініціативних груп з організації проведення референдуму з цього питання. БЮТ вважає відмову незаконною, а тому звернувся до суду з вимогою зобов’язати КМДА провести реєстрацію.

А.СЕМИНОГА зазначив, що починаючи з 12 березня, БЮТ знову починає проводити загальні збори ініціативних груп. За його словами, на сьогодні вже сформовано більш як 30 таких груп в усіх районах Києва.

При цьому він додав, що на збори будуть запрошені не тільки представники міськдержадміністрації, а й представник Міністерства юстиції, щоб потім у них не було претензій до процедури проведення таких зборів. “Ми переконані, що референдум обов’язково відбудеться”, – підсумував А.СЕМИНОГА.

Як повідомляв УНІАН, Київська міськдержадміністрація 16 лютого відмовила ініціативній групі з проведення місцевого референдуму у Києві, обраній 26 січня поточного року за підтримки БЮТ. Прес-служба Київської міської державної адміністрації пояснила, що ініціативна група не зареєстрована у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

БЮТ назвав безпідставною і некомпетентною відмову столичної влади зареєструвати ініціативну групу зі збору підписів за проведення референдуму щодо дострокового припинення повноважень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.