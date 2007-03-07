Жебрівський: танцюристу-Януковичу щось заважає

"Сьогодні не має підстав для проведення дострокових президентських виборів. Коли “антикризовики” озвучують подібні заяви, то вони всього-на-всього грають м’язами. Їхні гучні заяви про те, що вони гіганти політики, лише свідчать про їхню слабкість. Як відомо, поганому танцюристу, як завжди, щось заважає ”, - сказав в інтерв’ю сайту прес-служби НУ народний депутат Павло Жебрівський, коментуючи заяви Януковича, що у разі якщо Президент перешкоджатиме реформам “регіоналів”, то вони не виключають проведення дострокових президентських виборів.

За словами Жебрівського, подібні заяви Януковича дестабілізують ситуацію в державі. “Питання про дострокові президентські вибори – це страшилка, якою “антикризовики” хочуть налякати главу держави”, - додав Жебрівський.

Він також наголосив, що уряд Януковича розуміє, що якщо він і надалі продовжуватиме свою невдалу економічну політику, то остаточно втратить довіру суспільства. “Свого часу буцімто для здійснення ефективної політики Президенту Кучми було замало повноважень. Нині цю естафету перейняв Янукович, - підкреслив народний депутат. - Нині він перебирає на себе багато повноважень, які навіть згідно з політреформою йому не належать”.