Герман палить Пригодського, бо сама хоче стати спікером?

У Партії регіонів посилюється внутріпартійна конкурентна боротьба, метою якої є позбутися перспективних конкурентів «шляхом передчасного засвічування», вважає політолог Валерій КУЧЕРУК.

Як сказав він кореспонденту УНІАН, «заяву Ганни ГЕРМАН про те, що рупором фракції Партії регіонів має стати найближчий соратник Віктора ЯНУКОВИЧА Антон ПРИГОДСЬКИЙ, можна розцінювати не інакше як спробу на старті публічної політичної кар`єри позбутися перспективного політика».

За словами В.КУЧЕРУКА, до недавнього часу Г.ГЕРМАН самостійно виступала в ролі одного з головних спікерів Партії регіонів і її фракції, проте зараз, очевидно, відбувається перегрупування в партії, і на перші ролі виходять до недавнього часу малопомітні політики, такі як Василь КИСЕЛЬОВ.

«Водночас динамічно посилюється впливовість і популярність лідера фракції Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, що вже давно вийшла на наступний рівень впливу, на відміну від решти членів фракції Партії регіонів», - додав він.

На думку експерта, Г.ГЕРМАН, озвучивши намір замінити Р.БОГАТИРЬОВУ на А.ПРИГОДСЬКОГО, намагається передчасно спалити кар`єрні перспективи одного з найбільш перспективних політиків від Партії регіонів, який до недавнього часу не вів публічний спосіб життя.

«Антон ПРИГОДСЬКИЙ, без сумніву, один із найвпливовіших, але абсолютно «закритих» політиків у партії. Проте в даному випадку з висловом Г.ГЕРМАН ми стикаємося з досить відвертою провокацією, метою якої буде консервація ситуації, коли спікерами продовжують бути політики рівня Г.ГЕРМАН. Подібна самостійність колишнього прес-секретаря В.ЯНУКОВИЧА може спричинити дестабілізацію ситуації в недавно наймонолітнішій фракції парламенту», - зазначив В.КУЧЕРУК.